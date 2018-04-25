POLİTİKA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:27

Karamollaoğlu-Gül görüşmesi sonra erdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşme sona erdi.

Karamollaoğlu-Gül görüşmesi sonra erdi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşme sona erdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ayazağa Kasrı’nda bir araya geldi. Abdullah Gül’ün ofis olarak kullandığı tarihi binada yapılan görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Karamollaoğlu aracıyla ofisten ayrıldı.
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