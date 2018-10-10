Karayolları Trafik Kanun Teklifi TBMM’de

Karayolları Trafik Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Antalya Milletvekili Atay Uslu imzasıyla Karayolları Trafik Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının İçişleri Bakanlığına bağlanmasıyla personelin haklarının kaybolmaması sağlanıyor. Güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeler de bulunan kanun teklifinde ayrıca karayolları trafik düzenlemesi de yer alıyor.