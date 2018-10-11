POLİTİKA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 17:23

Kaşıkçı’yla ilgili ABD’nin müfettiş görevlendirdiği iddialarına yalanlama

Dışişleri kaynakları, kayıp Suudi gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı’yla ilgili ABD’nin müfettiş görevlendirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaşıkçı'yla ilgili ABD'nin müfettiş görevlendirdiği iddialarına yalanlama
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Dışişleri kaynakları, kayıp Suudi gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı’yla ilgili ABD’nin müfettiş görevlendirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna girmesinin ardından 2 Ekim tarihinden beri haber alınamayan Suudi gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı’yla alakalı soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, "Vakayı yakından takip ediyoruz. ABD müfettişleri olaya dahil oldu. Kaşıkçı olayında neler olduğunu ortaya çıkarmak zorundayım" demişti. Trump’ın açıklamaları üzerine diplomatik kaynaklardan yapılan değerlendirmede, kayıp Suudi gazeteciyle ilgili ABD tarafından müfettiş görevlendirildiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kaşıkçı olayıyla ilgili İstanbul Başsavcılığının başlatığı soruşturma devam ediyor.
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