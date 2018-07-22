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22 Temmuz 2018 Pazar 14:32

Katar Emiri İngiltere’yi ziyaret edecek

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmek için Salı günü İngiltere’yi ziyaret edecek.

Katar Emiri İngiltere'yi ziyaret edecek
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Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmek için Salı günü İngiltere’yi ziyaret edecek.

Katar Emirliğinden yapılan açıklamaya göre, Şeyh Tamim Bin Hamad Al Tani, İngiltere Başbakanı Theresa May ile ikili ilişkileri görüşmek için Salı günü İngiltere’ye gidecek. Müzakerelerin iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerini güçlendirmeye odaklanacağı bildirilirken, iki lider bölgesel ve uluslararası ortak meseleleri görüşecek.
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