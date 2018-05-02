POLİTİKA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:48

Katar’dan Fas’ın İran kararına destek

Katar, Fas’ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

Katar'dan Fas'ın İran kararına destek
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Katar, Fas’ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararını güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

Fas toprak bütünlüğünü korumak için dün İran ile ilişkilerini kesme kararı aldığını duyurmuştu. Katar ise, aldığı karar nedeniyle Fas’a destek verdiğini duyurdu. Katar ise bugün yaptığı açıklamada, “Fas’ın birlik ve bütünlüğüne, güvenliğine karşı toprak bütünlüğünü korumak için aldığı kararı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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