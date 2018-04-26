Kelkit Kaymakam Yavuz, milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 2015 yılından beri Kaymakam olarak görev yapan Naif Yavuz, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde memleketi Muş’tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 2015 yılından beri Kaymakam olarak görev yapan Naif Yavuz, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde memleketi Muş’tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan 27. dönem milletvekili genel seçimlerine yönelik seçim takvimine göre kamu görevlilerinden adaylık için istifa edeceklerin ve emeklilik dilekçesi vererek ayrılacak olanların en geç 26 Nisan Perşembe gününe kadar dilekçelerini kurumlarına vermeleri istenmişti.

Bu bağlamda Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi kaymakamı Naif Yavuz’un da görevinden istifa ettiği öğrenildi. Yavuz, 2015 seçimleri sırasında da Balıkesir’in Gömeç Kaymakamlığı görevinden yine memleketi Muş’tan milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa etmiş ve aday gösterilmeyince 28 Haziran 2015 tarihli Müşterek Kararname ile Kelkit ilçesine atanmıştı.

Görev hayatı başarı ve ilginçliklerle dolu

Kaymakam Yavuz, Şırnak’ın Uludere ilçesinde Kaymakam olarak görev yaparken hayatını kaybeden 35 kişi için 31 Aralık 2011 tarihinde Gülyazı Köyü’ne taziye ziyaretine gitmiş, bölgedeki bir grup tarafından burada kendisine linç girişiminde bulunulmuş ve yaralanmıştı. Bu olayın ardından kendisine yılın idarecisi ödülünü bizzat dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti.

Son olarak görev yaptığı ilçe olan Kelkit’te her kesim tarafından sevilen ve birçok projeyi hayata geçiren Kaymakam Yavuz, ilçe merkezinde 26 Nisan günü gerçekleşen 3,7 şiddetindeki depremde evinde panikleyip düşmesi sonucu yaralanmıştı.

Naif Yavuz kimdir?

1978 Muş doğumlu olup, ilk, orta ve liseyi Muş Merkezde bitirdi. İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Gebze Mal Müdürlüğünde gelir uzmanı olarak görev yaptı. 2004 yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 25 Şubat 2005 tarihinde Şanlıurfa’da Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare mesleğine geçiş yaptı. 1 yıl süreyle Londra Middlesex Üniversitesinde; İngilizce dil eğitimi ile birlikte Avrupa’nın birçok ülkesini dolaşarak kültürel, sosyal ve ekonomik alanda çalışmalar yaptı. Sırasıyla Gülağaç, Eskil, Doğankent, Uludere, Gömeç, 1,5 yıl vekaleten Ayvalık ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 22.11.2011 tarihinde Türk İdareciler Derneği tarafından yapılan değerlendirme toplantısıyla tüm mülki idare amirleri arasından yapılan seçim sonucunda Şırnak Uludere ilçesinde yaptığımız hizmet ve yatırımlar dolayısıyla yılın idarecisi seçildi. Yılın İdarecisi Ödülü, 10.01.2012 Türk İdareciler Gününde Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. 11 Ocak 2012 Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneğinin, eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapan yılın kaymakamı dalında eğitime yaptığı katkılar nedeniyle tüm kaymakamlar arasından da 2012’de yılın kaymakamı ödülüne layık görüldü. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.