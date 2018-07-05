Kılıçdaroğlu, acımasızca katledilen Eylül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Köye gelen Kılıçdaroğlu’nu Eylül’ün babası İbrahim Yağlıkara ile aile yakınları karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu, taziye çadırına geçerek baba İbrahim Yağlıkara’ya başsağlığında bulundu. Eylül için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra taziye evinden ayrıldı.

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