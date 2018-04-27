POLİTİKA:
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27 Nisan 2018 Cuma 18:14

Kılıçdaroğlu, ilçe başkanını cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümlü olan CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker’i cezaevinde ziyaret etti.Karayoluyla Yozgat’ın Boğazlayan ilçesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilçe sınırında partililer...

Kılıçdaroğlu, ilçe başkanını cezaevinde ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümlü olan CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker’i cezaevinde ziyaret etti.

Karayoluyla Yozgat’ın Boğazlayan ilçesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilçe sınırında partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Ceza ve İnfaz Kurumu oldu. Kılıçdaroğlu, izinsiz bildiri dağıttığı gerekçesi hakkında 2 yıl 1 ay hüküm verilerek 30 Mart 2018 tarihinde cezaevine konulan CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker’i ziyaret etti. Ardından Boğazlıyan Ticaret Odası’nda tüccarlarla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, beraberinde Boğazlıyan’a gelen İlhan Kesici vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Kayseri’ye gitmek üzere ilçeden ayrıldı.
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