Kılıçdaroğlu: “Parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasına karşıyım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı adayı daha önümüzde süre var, bu konuda çalışıyoruz. Güzel bir aday çıkaracağız. Bundan en ufak...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı adayı daha önümüzde süre var, bu konuda çalışıyoruz. Güzel bir aday çıkaracağız. Bundan en ufak şüphemiz yok” dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Anadolu Medya Buluşması" programına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, program sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye’nin 81 vilayetinden 400’ün üzerinde gazetecinin katıldığı programda önceden belirlenen 8 gazetecinin soru sormasına müsaade edildi. Önce tüm gazetecilerin sorularını alıp daha sonra cevaplara geçen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’ye gönderilen 15 vekille ilgili olarak, “15 milletvekili elbette geri dönecekler. Belli bir görev için oraya gittiler. Biz demokrasiye karşı kurulan bir kumpası, oyunu bozmak için o arkadaşlarımızı görevlendirdik. Cumhurbaşkanı adayı daha önümüzde süre var, bu konuda çalışıyoruz. Güzel bir aday çıkaracağız. Bundan en ufak şüphemiz yok” dedi.

1980 sonrası Türk siyasetinin farklı bir alana yayıldığını, etnik kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden yapılan siyasetin siyaseti demokrasiden kopardığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu nedenle siyaseti yeni bir raya sokmak lazım. Biz geniş halk kitlelerine bu özgüveni ve çağrıyı yapmak zorundayız” dedi.

“Siyasi parti liderleri aday olmamalı”

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ve siyasi parti liderlerinin cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı seçimlerinde parti liderlerinin rol almamaları yönünde benim bakışım. Tarafsızlığını da deklare etmesi lazım cumhurbaşkanının. Namus ve şeref kavramı üzerine yemin edecek. Bu yönden tarafsız olması gerektiğini düşünüyorum. Adaylığım konusuna gelince ben siyasi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmaması yönünde görüş bildirmiştim. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kavrayan bir kavram. Siyasi parti başkanının bunu kucaklaması mümkün değil. Cumhurbaşkanı bir ülkenin, devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında görüş ayrılıkları olur, en kritik konularda tüm siyasi parti liderleri cumhurbaşkanlığı makamına çıkıp çözüm oluşturur. Biz sadece bugünü değil, yarınları da düşünüyoruz” diye konuştu.

“Yüzde 10 barajını kaldıracak çalışmayı yapmalıyız”

Seçime 60 gün gibi bir süre olduğunu ve bu sürenin az bir zaman olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, bu seçimde oylarının yükseleceğini ifade ederek, “Geçmişte tek adam rejimine hayır diyenlerin aynı görüşte olduğunu ve oyunu kullanıp pişman olanları biliyoruz. Biz gerçek anlamda demokrasi istiyoruz. Biz birlikte düşünce oluşturup birlikte mücadele etmek zorundayız. Birinci çözmemiz ve uzlaşmamız gereken nokta birden fazla siyasi partinin bir araya gelerek yüzde 10 barajını kaldıracak çalışmayı yapmak. Bu konuda önemli bir adım atmayı düşünüyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin soruları üzerine “Kürt sorunu”nun çözümü konusunda en tutarlı çözüm önerisini sunanların kendileri olduğunu, etnik siyaset kesinlikle yapmadıklarını ve dokunulmazlıklara baştan beri karşı olduklarını, sadece ifade özgürlüğü ve kürsü dokunulmazlığının yanında olduklarını söyledi.

“Mesele olan bakanların ömür boyu dokunulmazlığıdır”

Etnik kimlik ve yaşam tarzı üzerine yapılan siyasetin sorunları çözmediğini ve kimseyi dışlamadıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Biz eskiden beri dokunulmazlıkların kaldırılmasından yanayız. Dokunulmazlıklara karşıyız. Biz sadece kürsü dokunulmazlığından yanayız. Yolsuzluk yapanın, eline silah alıp adam vuranın dokunulmazlığından yana değiliz. Burada gözden uzak tutulan bir konu var. Bakanların dokunulmazlığı ömür boyu sürüyor. Her seferinde bakan olmuş birinin yargılanması için izin almanız gerekiyor. Milletvekilliğinin bütçesi mi var. Bu nedenle asıl üzerinde durulması gereken bakanların dokunulmazlığıdır” dedi.

Karadeniz, Doğu ve İç Anadolu’da oylarının düşmesinin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu belirterek, salonda bulunan partililer için “Vatandaşın çayını kahvesini içeceksiniz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Sıfır baraj ittifakı ne kadar geniş olursa o kadar demokrasiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Uzlaşma olursa hayata geçiririz” diye konuştu.

Yolsuzluklara değinirken Müslüman ülkelerin içinde bulunduğu durumu eleştiren Kılıçdaroğlu, “Batı’da yolsuzluk yapan birinin siyasi hayatı bitiyor. İslam’ın doğuş ilkeleri ve prensiplerine yakın yaşam tarzı üzerine 160 ülkede en Müslüman ülke araştırması yapılıyor. İlk 33’te bir tane İslam ülkesi yok, 34. sırada Malezya geliyor. Türkiye 106. sıralarda yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’yi tutuyorum, iyi oynayan kazansın”

Spor ile ilgili sorulara da cevap veren Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve derbide iyi olanın kazanmasından yana olduğunu belirtti. Sporda şiddetin önlenmesine yönelik sorulara da cevap veren Kılıçdaroğlu, şiddetin öncelikle nedenlerinin belirlenip daha sonra yok edilebileceğini söyledi.

“Erdoğan’ın bu şekilde seçime girmesi haklı bir seçim değil”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletvekili seçimlerinde olduğu gibi hazineden katkı alınmadığını, bu nedenle Erdoğan’ın seçime girme şartları ile rakiplerinin şartlarının aynı olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Milletvekili seçiminde hazineden yardım alınıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi halkın bağışları ile yapılıyor. Normalde hepimizin bu pozisyonda olan kişiye bir tek oy bile vermemeniz lazım. Siz de diğer cumhurbaşkanı adayları gibi aynı koşullarda yarışa giriyorsanız başımızın üstünde yeri var. Eğer devlet imkanlarını kullanıyorsanız bu haklı seçim değildir. Bunun önünü kesmenin yolu vatandaştır” dedi.