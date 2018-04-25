Kılıçdaroğlu ve Akşener’den görüşme sonrası açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim yaptığımız İYİ Parti’ye katkının çok daha ötesinde demokrasiye katkıdır. Biz, 24 Haziran’da ve 25 Haziran’da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim yaptığımız İYİ Parti’ye katkının çok daha ötesinde demokrasiye katkıdır. Biz, 24 Haziran’da ve 25 Haziran’da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret sonrası ikili kameraların karşısına geçti. Akşener, "Cumhurbaşkanlığına adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye’nin siyasetini geçmişten itibaren tanzim etmeye kalkışacaklar, sıfır riskle Türkiye siyasetini, bizleri tanzim etmeye kalkanların burada başarısız olacağı açıktır. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Hem Genel Başkana hem de değerli arkadaşlarına tekraren teşekkür ediyorum. Partimizin sloganını da söyleyeyim; Türkiye ve milletimiz iyi olacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, "Aslında bizim yaptığımız teşekkürden çok daha öte demokrasinin bu topraklarda yaşamasını sağlamaktı. Bir siyasal partiye karşı kumpas kurulması, onun seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildi. Dolayısıyla bizim yaptığımız İYİ Parti’ye katkının çok daha ötesinde demokrasiye katkıdır. Biz, 24 Haziran’da ve 25 Haziran’da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar. Bundan yüzde yüz eminim. Bu birlikteliği, demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.