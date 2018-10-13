POLİTİKA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:55

Kılıçdaroğlu’na Hacıbektaş’ta şok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katıldı. Etkinliğe çok az sayıda kişinin katılması...

Kılıçdaroğlu'na Hacıbektaş'ta şok
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katıldı. Etkinliğe çok az sayıda kişinin katılması dikkat çekti.

55. Ulusal, 29. Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri ve kültür sanat etkinlikleri, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi Çilehane mevkisinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’nde başladı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve az sayıda vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun salona giriş yaptığında az sayıda vatandaşla karşılaşması sonrasında yüzündeki şaşkınlık objektiflere yansırken, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
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