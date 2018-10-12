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12 Ekim 2018 Cuma 18:15

Kılıçdaroğlu’ndan Brunson açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahip Brunson kararına ilişkin, "Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin er ve erbaşların başına. Onlarda inşallah kısa süre içinde tahliye olur" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Brunson açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahip Brunson kararına ilişkin, "Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin er ve erbaşların başına. Onlarda inşallah kısa süre içinde tahliye olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mahkemenin papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili verdiği tahliye kararıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Bugün yoğun bir gündemimiz vardı. Mahkeme ayrıntılarını izleme şansım olmadı. Önce bir kararı görmemiz lazım. Hangi gerekçelerle bu kararın verildiğine bakmak gerekiyor. Darısı harp okulu öğrencilerinin er ve erbaşların başına. Onlarda inşallah kısa süre içinde tahliye olur" ifadelerini kullandı.
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