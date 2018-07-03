Kılıçdaroğlu’ndan Eylül ve Leyla’nın ailesine başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı’da öldürülen Eylül Yağlıkara’nın babası Halil İbrahim Yağlıkara ile Ağrı’da hayatını kaybeden Leyla Aydemir’in dedesi Ahmet Aydemir ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Polatlı’da öldürülen Eylül Yağlıkara’nın babası Halil İbrahim Yağlıkara ile Ağrı’da hayatını kaybeden Leyla Aydemir’in dedesi Ahmet Aydemir ile telefonda görüştü. Çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi adına, eğitim ve hukuk başta olmak üzere yapılacak tüm düzenlemelere katkı koymaya hazır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, çocukların kaybı nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, Yağlıkara ve Aydemir ailelerine başsağlığı diledi.