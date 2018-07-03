POLİTİKA:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:41

Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye tepki: "Siyasi nezaketsizlik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin açıklamalarına ilişkin, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye tepki: 'Siyasi nezaketsizlik'
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin açıklamalarına ilişkin, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" dediği öğrenildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 26. Dönem Milletvekilliğini devretmek üzere TBMM’ye geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. ’Evet’ ya da ’Hayır’ demedi. Kılıçdaroğlu teklifime ’hayır’ derse örgüt kendisi çözer" açıklamasında bulundu.

İnce’nin bu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu’ndan da yanıt geldi. Kılıçdaroğlu’nun İnce’nin açıklamasına ilişkin "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" dediği öğrenildi.

Diğer yandan, CHP Sözüsü Bülent Tezcan’dan da bir açıklama geldi. Tezcan, "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok" dedi.
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