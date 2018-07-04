Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov’dan Trump’a Bağımsızlık Günü mesajı

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, ABD Başkanı Donald Trump’ı 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle tebrik etti.

Devlet Başkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov’un ABD Başkanı Donald Trump’ı 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü vesilesiyle kutladığı bildirildi. Açıklamada, Ceenbekov’un Trump’a ilettiği tebrik mesajında, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin dostluk ve karşılıklı yarar ortaklığı geleneğine dayandığından memnunum. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin, iki ülke halklarının yararına, hem ikili hem de uluslararası örgütler çerçevesinde Kırgızistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kapsamlı ilişkilerin geliştirilmesini destekleyeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

"Kırgızistan, ABD ile karşılıklı ilişkileri güçlendirmek ve daha da geliştirmek için elinden geleni yapmaya hazır" diyen Ceenbekov, Trump’a sağlık ve devlet faaliyetlerinde başarılar diledi.