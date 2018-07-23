KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Lute ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Lute’nin Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi ile ilgili gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmelere devam edeceği belirtildi.

Lute’nin Kıbrıs’taki temaslarının ardından garantör ülkeler İngiltere, Yunanistan ve Türkiye ile görüşmeler yapması ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e temaslarla ilgili rapor sunması bekleniyor.