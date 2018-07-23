POLİTİKA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:27

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Özel Danışmanı Lute ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Özel Danışmanı Lute ile bir araya geldi
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici olarak görevlendirdiği Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi. Görüşmede, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulunuyor.

Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere Kıbrıs’a gelen Lute, bu sabah da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.
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