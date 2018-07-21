POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:31

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi resepsiyon verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi resepsiyon verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda verilen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, CHP Temsilcisi Milletvekili Yunus Emre, İYİ Parti Temsilcisi Milletvekili Aydın Sezgin, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, üst düzey askeri yetkililer, bazı bakanlar, milletvekilleri, yabancı parlamenterler ve kutlamalar için KKTC’ye gelen heyetler katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet resepsiyonun ardından KKTC’den ayrıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku