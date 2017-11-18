KKTC Dışişleri’nden NATO’ya protesto

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Norveç’te yapılan "Trüdent Javalin 2017" isimli NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde mesajlar verilmeye çalışılmasını protesto etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:



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“Norveç’te yer alan NATO Müşterek Harp Merkezi’nde 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenmekte olan ‘Trüdent Javalin 2017’ isimli tatbikat sırasında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının, düşman ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi kullanılarak sahte bir adres üzerinden düşman ülkelerle işbirliği yaptığı yönünde bir mesaj verilmeye çalışılmasını şiddetle protesto eder, bir skandal teşkil eden bu olayın ne müttefiklik ne de dostluk ve insanlık ile bağdaştığını vurgulamak isteriz. Söz konusu olayı, kopmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu’na yapılmış bir hakaret olarak değerlendiriyoruz. Bu menfur olayın sorumlularının görevden el çektirilmiş ve NATO Genel Sekreteri tarafından Türkiye’den özür dilenmiş olmasına karşın, soruşturmanın derinleştirilerek olayın arkasında bulunanlar hakkında da gerekli işlemin yapılmasını ve benzeri olayların tekrarlanmaması için tedbir alınması NATO gibi itibarlı bir uluslararası kuruluştan beklenendir.”