POLİTİKA:
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07 Ekim 2018 Pazar 15:20

KKTC’li vekilden beyzbol sopasıyla şiddete karşı protesto

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan suç oranlarının son yıllarda korkutucu boyutlara ulaşması nedeniyle Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, beyzbol sopasıyla yaşananları protesto etti.

KKTC'li vekilden beyzbol sopasıyla şiddete karşı protesto
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan suç oranlarının son yıllarda korkutucu boyutlara ulaşması nedeniyle Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, beyzbol sopasıyla yaşananları protesto etti.

KKTC’li Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, kendine has yöntemiyle artan şiddet olaylarına karşı önlemini aldı. Kendi arabasına koyduğu beyzbol sopasının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Sanver, "Evet, önlemimi aldım. Kış geldi günler kısaldı, gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım. Bütün ilgili otoritelere buradan tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim ‘eğer bu gidişatı tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak, bir sonraki adım, vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak” açıklamasını yaptı.
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