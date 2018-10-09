Kocamaz: 'MHP'nin vereceği en son kararı bekliyorum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kamuoyunda CHP veya İYİ Parti’den adaylığına ilişkin yer alan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, bazı teklifler aldığını belirterek, "Ama benim şu anda onlarla ilgili her...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kamuoyunda CHP veya İYİ Parti’den adaylığına ilişkin yer alan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, bazı teklifler aldığını belirterek, "Ama benim şu anda onlarla ilgili her hangi bir yaklaşımım ve düşüncem yok. Şu an için hiçbir verilmiş kararım yok. Şu anda beklemedeyim. Sonuna kadar MHP’nin vereceği en son kararı bekliyorum" dedi.

Partisi tarafından yeniden belediye başkanlığına aday gösterilmeyeceği ifade edilen Kocamaz, Kanal 33 televizyonunda konuk olduğu ’Duygu Canova ile Günebakış’ programda yaptığı açıklamada, siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu söyledi. Bugüne kadar Mersin’i hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını belirten Kocamaz, "Biz belediye başkanı olsak da olmasak da bu kentin sonuna kadar hizmetinde olacağız. Problemlerinin çözümünde her zaman aktif rol alacağız ve Mersin’i inşallah tüm Mersinlilerle birlikte belli bir yere getireceğiz" diye konuştu.

"Fazilet mücadelesi verdik"

Adaylığı ile ilgili soruya, "Genel Başkanın kafasında nasıl bir düşünce var bilemeyiz" diye yanıt veren Kocamaz, 2003 yılındaki kongrede kendisinin divan başkanlığı döneminden bu yana genel başkanın bir defansı ile karşılaştığını belirterek, "Ama tabiki biz belli bir davaya inanmışız, onun için de sonuna kadar mücadele ettik ve gerçekten Türkiye’de, sadece MHP için değil, bütün belediyeler için 25 yıl, hem de muhalefette, bütün engellemelere rağmen, üzerine kurulan kumpaslara rağmen, alnımızın akıyla bir mücadele örneği verdik, fazilet mücadelesi verdik ve bugünlere o şekilde geldik" ifadelerini kullandı.

"Kırgınlığım aday yapılmamama değil yönteme"

Kentte partili partisiz herkesin, ’Burhanettin Kocamaz, düzgün, dost doğru bir yol üzerinde yürür, kimseye taviz vermez, kimseye ayrıcalık tanımaz, particilik yapmaz, bütün insanlara eşit mesafede durur, kentin ali menfaatleri doğrultusunda da her türlü

riski göze alır ve sonuna kadar mücadele eder’ dediğini kaydeden Kocamaz, şöyle devam etti; "Böyle mücadele ettik ve çok şükür bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmadık, hiç kimsenin başını öne eğdirmedik. Ama tabi siyasette bu tür şeyler olabiliyor. Benim elbette kırgınlığım var, kırgınlığım aday yapılmamama değil, yönteme var. En azından önceden bana haber verilir, ben de kendimi buna göre hazırlayabilirdim. Ama 25 yıllık hizmeti bir anda, bir boş çuval gibi kenara atmanın insanlarda gönül kırgınlığı oluşturmaması mümkün değil. Bunu ancak yaşayan bilir. Bunun için de herkesi empati yapmaya, böyle bir olayla karşılaştığında nasıl bir tavır sergileyeceğini yaşamadan düşünerek, en azından gözünden geçirmeye davet ediyorum."

"Sonuna kadar MHP’nin vereceği en son kararı bekliyorum"

Kamuoyunda CHP ve İYİ Parti çatısı altında adaylığının konuşulduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Kocamaz, şu ifadeleri kullandı; "Şu anda Mersin genelinde, partili partisiz herkes beni arıyor. Sosyal medyada da açıklamalar var, herkes bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla bugün basında ya da değişik yerlerde çıkarılan bu söylentilerin resmi hiçbir açıklaması yok. Bana teklif gelmedi mi? Elbette o sözü edilen partilerden teklif geldi. Ama benim şu anda onlarla ilgili her hangi bir yaklaşımım ve düşüncem yok. Şu an için hiçbir verilmiş kararım yok. Şu anda beklemedeyim. Sonuna kadar MHP’nin vereceği en son kararı bekliyorum. Çünkü, gerçekten bu kadar yıldan sonra sizin bir çerçeve içerisinden çıkıp başka bir çerçevenin içerisine girmeniz, gerçekten çok zor bir karar. Ben MHP’nin vereceği en son kararı düşünüyorum. Çünkü bugünlere kolay gelinmedi."