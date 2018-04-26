Konya Büyükşehir Belediye Başkanı milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.Başkan Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlediği basın toplantısında istifa kararını...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.