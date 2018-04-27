Koreli liderler anlaştı: “Kore Yarımadası’nda bundan böyle savaş olmayacak”

Koreli liderler tarihi anlaşmada ortak karara vardı. Koreli liderler, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması amacıyla ortak deklarasyon imzaladı.

Koreli liderler barış anlaşması imzaladı. Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması noktasında liderler görüş birliğine vardı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un , Kore Yarımadası’nda Barış, Refah ve Birlik için Panmunjom Deklarasyonu’nu imzaladı. Yapılan ortak açıklamada, “Kore Yarımadası’nda bundan böyle savaş olmayacak. Bölgeyi silahsız hale getireceğiz” ifadeleri kullanıldı.