POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 10:32

Koreli liderlerin tarihi buluşması yarın

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.

Koreli liderlerin tarihi buluşması yarın
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, yarın Güney Kore’ye gidiyor. Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı’ndan bu yana Güney Kore topraklarına geçen ilk Kuzey Kore lideri olmaya hazırlanıyor. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yerel saat ile 09.30’da (TSİ 03.30) bir araya geleceği açıklandı. Tarihi buluşmada Kuzey Kore’nin nükleer silahla ilgili yeni gelişmeleri ele alınacak. Kuzey Kore, nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu. İki lider arasındaki görüşmeler Barış Evi’nde yerel saatle 09.30’da başlayacak.

Güney Kore cumhurbaşkanlığı sözcüsü Im Jong-seok, “Bu zirvede zor olan kısım iki liderin nükleer silahlardan arınmada anlaşmaya varmasıdır” şeklinde açıklama yaptı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku