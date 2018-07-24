Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geleceğini açıkladı.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov yaptığı açıklamada, Putin ve Erdoğan’ın 26 Temmuz’da yapılacak zirve kapsamında Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek BRICS zirvesinde görüşerek Suriye’deki durumu ele alabileceklerini aktardı.
Kremlin: “Putin ve Erdoğan görüşecek”
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Perşembe günü Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geleceğini açıkladı.