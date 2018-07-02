POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:08

Kremlin’den Rusya-ABD zirvesine ilişkin açıklama

Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD-Rusya diyaloğunun oluşturulması konusunda siyasi çözümün hakim olduğunu belirtildi.

Kremlin'den Rusya-ABD zirvesine ilişkin açıklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD-Rusya diyaloğunun oluşturulması konusunda siyasi çözümün hakim olduğunu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ve Rusya’nın bir çok konuda zıt görüşe sahip olduğunun şüphesiz bir gerçek olduğunu belirterek, “Ama görüyorsunuz ki şimdi politik çözüm hakim” dedi. Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğunu ve bu konunun hiçbir zaman gündemde yer alamayacağını ifade eden Peskov, iki tarafında diyaloğa açık olduğunu ve uzlaşma arayışında olduğunu söyledi. Peskov, ikili ilişkilerde öncelikli olarak büyük kaygıların farklılıklarını ve kaynaklarının tartışılması gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz’da Helsinki’de bir araya gelecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku