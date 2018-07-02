Kremlin’den Rusya-ABD zirvesine ilişkin açıklama

Kremlin’den yapılan açıklamada, ABD-Rusya diyaloğunun oluşturulması konusunda siyasi çözümün hakim olduğunu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD ve Rusya’nın bir çok konuda zıt görüşe sahip olduğunun şüphesiz bir gerçek olduğunu belirterek, “Ama görüyorsunuz ki şimdi politik çözüm hakim” dedi. Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğunu ve bu konunun hiçbir zaman gündemde yer alamayacağını ifade eden Peskov, iki tarafında diyaloğa açık olduğunu ve uzlaşma arayışında olduğunu söyledi. Peskov, ikili ilişkilerde öncelikli olarak büyük kaygıların farklılıklarını ve kaynaklarının tartışılması gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz’da Helsinki’de bir araya gelecek.