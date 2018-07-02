POLİTİKA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 03:19

Kritik görüşme sabaha kaldı

BERLİN-Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşmazlık yüzünden istifa ettiği bildirilmişti. Kritik görüşme sabaha ertelendi.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda...

Kritik görüşme sabaha kaldı
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BERLİN-Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşmazlık yüzünden istifa ettiği bildirilmişti. Kritik görüşme sabaha ertelendi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile anlaşmazlık yüzünden istifa ettiği bildirilmişti. Kritik görüşme sabaha ertelendi. CSU Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrint, Seehofer’i istifadan vazgeçirmeye ikna edemedi. CDU – CSU arasındaki görüşme, sabah 8:30’a ertelendi. Bu görüşmenin olumsuz sonuçlanması, 70 yıl sonra CDU ve CSU’nun geleneksel fraksiyon topluluğunun sona ermesi de yol açabileceği belirtiliyor. Mülteci sorununa Avrupa çapında çözümü savunan Merkel ise AB ülkelerinde kayıtlı olan, ancak Almanya’ya gelen mültecilerin yeni kurulacak merkezlerde tutulması önerisini getirmişti. Seehofer ise AB zirvesinde alınan mülteci politikasına ilişkin kararlara partisinin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

Toplantı sonrası hiç bir açıklama yapılmazken, parti temsilcilerinin morallerinin bozuk olduğu gözlendi.
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