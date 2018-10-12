POLİTİKA:
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12 Ekim 2018 Cuma 22:07

Lavrov: “ABD, Suriye’de büyük Kürdistan projesiyle tehlikeli bir oyun başlatıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa’da yayın yapan Rusya merkezli bir televizyon kanalına verdiği röportajda Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, “ABD, Suriye’de büyük Kürdistan projesiyle tehlikeli bir oyun başlatıyor” dedi.

Lavrov: 'ABD, Suriye'de büyük Kürdistan projesiyle tehlikeli bir oyun başlatıyor”
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa’da yayın yapan Rusya merkezli bir televizyon kanalına verdiği röportajda Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, “ABD, Suriye’de büyük Kürdistan projesiyle tehlikeli bir oyun başlatıyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa’da yayın yapan Rusya merkezli bir televizyon kanalına röportaj verdi. Lavrov, yaptığı açıklamada ABD’nin Kürtleri kullandığını söyledi. Suriye, Irak ve civarında yaşanan olaylara değinen Lavrov, “ABD bu topraklarda müttefiki olan Kürtleri orada bir yarı devlet kurmak için kullanıyor. ABD yasa dışı bir şekilde yarı devlet kurma çabasına girişti” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Fırat’ın doğusu için planları olduğunu belirten Lavrov, “Belli ki burada büyük bir devletin prototipini oluşturmaya çalışıyorlar. ‘Büyük Kürdistan’ fikri ile birlikte büyük bir oyun oynanmaya çalışılıyor” dedi.

Son dönemde İdlib’te yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Lavrov, İdlib mutabakatının geçici olduğunu belirterek, İdlib’in Suriye’de yaşananların son kısmı olduğuna inandığını söyledi.
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