POLİTİKA:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 20:51

Lavrov ve Pompeo telefon görüşmesi yaptı

Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dişışleri Bakanı Mike Pompeo Suriye meselesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lavrov ve Pompeo telefon görüşmesi yaptı
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Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dişışleri Bakanı Mike Pompeo Suriye meselesi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre ABD tarafının talebi ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Suriye krizinin çözüm yolları konuşuldu. Açıklamada ayrıca 16 Temmuz‘da Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de düzenlenen Rus - ABD zirvesine değinilerek, “16 Temmuz’da Helsinki’de düzenlenen Rus-Amerikan zirvesinin gelişmesinde, dışişleri bakanları, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için, eşit ve karşılıklı olarak yararlı bir temelde daha fazla ilişki kurma umutları hakkında görüş alışverişinde bulundular” ifadelerine yer verildi.
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