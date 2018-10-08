Lavrov ve Zarif’ten telefon görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde enerji işbirliğini ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın enerji işbirliğini ele aldığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, Lavrov ve Zarif’in bölgesel konuları da ele aldığı aktarıldı.