Liberman: 'Rusya'nın menfaatlerini dikkate alıyoruz'

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, bir Rus gazetesine verdiği röportajda Suriye’nin Rusya ile etkili ve şeffaf ilişkileri olduğunu Rusya’nın menfaatlerini dikkate aldıklarını, İran’ın Suriye’de İsrail’e karşı ileri karakol kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, bir Rus gazetesine verdiği röportajda Suriye’nin Rusya ile etkili ve şeffaf ilişkileri olduğunu Rusya’nın menfaatlerini dikkate aldıklarını, İran’ın Suriye’de İsrail’e karşı ileri karakol kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Rusya ile ilişkileri hakkında da konuşan Liberman, "Son yıllarda Rusya ile çok etkili, şeffaf özel ilişkiler kurduk. Rusya ile ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Öyle ki yakın müttefiklerimiz, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda kendilerine katılmadığımız için bize baskı yapıyor. Yakın zamanlarda birçok ülke Rusya’dan diplomatlarını geri çekti. İsrail bu harekete katılmadı. Rusya ile ilişkilerimiz normal Onların menfaatlerini dikkate alıyoruz. Umarız, Rusya da bizim Orta doğudaki menfaatlerimizi dikkate alır. Rusya’nın bizim hayati çıkarlarımızı anlaması ve desteklemesini umuyoruz” dedi.

Liberman, Beşar Esad hakkında da “Beni ilgilendirdiği kadarıyla Esad bir savaş suçlusudur. Yarım milyon insanının katilidir. Ancak Suriye’nin içişlerine müdahale etmeyeceğiz. Ancak bizim hiçbir şekilde müsamaha etmeyeceğimiz şey İran’ın Suriye’de İsrail’e karşı bir ileri karakol oluşturmasıdır. İran’ın böyle bir girişimde bulunması halinde imha edilecektir” dedi.

Liberman, "Eğer Esad buna karışmazsa -ki akıllılık eder de karışmaz- biz de Suriye’nin içişlerine karışmayı planlamayız. Eğer Suriye’nin güçleri ve hava savunma sistemi bize karşı ateş açarsa biz de onlara ateş açarız. Suriye’deki Rus güçleri ile İsrail Genelkurmayı arasında ince bir çizgi var. Biz Rusya’nın menfaatlerini dikkate alırız. Umarız onlar da İsrail’in güvenlik menfaatlerini dikkate alır” dedi.

Liberman, “Eğer S-300 sistemleri bize yöneltilmez ise bu farklı bir durumdur. Eğer bu sistemler bize karşı ateş açarlarsa biz kesinlikle cevap veririz” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, İran’ın nükleer silah geliştirmesinin önlenememesi durumunda bunun bedelinin ilerde çok daha pahalı ödeyeceklerini belirterek bunun engellenmesi gerektiğini söyledi.