POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:14

Liberman: "Rusya’nın menfaatlerini dikkate alıyoruz"

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, bir Rus gazetesine verdiği röportajda Suriye’nin Rusya ile etkili ve şeffaf ilişkileri olduğunu Rusya’nın menfaatlerini dikkate aldıklarını, İran’ın Suriye’de İsrail’e karşı ileri karakol kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Liberman: 'Rusya'nın menfaatlerini dikkate alıyoruz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, bir Rus gazetesine verdiği röportajda Suriye’nin Rusya ile etkili ve şeffaf ilişkileri olduğunu Rusya’nın menfaatlerini dikkate aldıklarını, İran’ın Suriye’de İsrail’e karşı ileri karakol kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Rusya ile ilişkileri hakkında da konuşan Liberman, "Son yıllarda Rusya ile çok etkili, şeffaf özel ilişkiler kurduk. Rusya ile ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Öyle ki yakın müttefiklerimiz, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar konusunda kendilerine katılmadığımız için bize baskı yapıyor. Yakın zamanlarda birçok ülke Rusya’dan diplomatlarını geri çekti. İsrail bu harekete katılmadı. Rusya ile ilişkilerimiz normal Onların menfaatlerini dikkate alıyoruz. Umarız, Rusya da bizim Orta doğudaki menfaatlerimizi dikkate alır. Rusya’nın bizim hayati çıkarlarımızı anlaması ve desteklemesini umuyoruz” dedi.

Liberman, Beşar Esad hakkında da “Beni ilgilendirdiği kadarıyla Esad bir savaş suçlusudur. Yarım milyon insanının katilidir. Ancak Suriye’nin içişlerine müdahale etmeyeceğiz. Ancak bizim hiçbir şekilde müsamaha etmeyeceğimiz şey İran’ın Suriye’de İsrail’e karşı bir ileri karakol oluşturmasıdır. İran’ın böyle bir girişimde bulunması halinde imha edilecektir” dedi.

Liberman, "Eğer Esad buna karışmazsa -ki akıllılık eder de karışmaz- biz de Suriye’nin içişlerine karışmayı planlamayız. Eğer Suriye’nin güçleri ve hava savunma sistemi bize karşı ateş açarsa biz de onlara ateş açarız. Suriye’deki Rus güçleri ile İsrail Genelkurmayı arasında ince bir çizgi var. Biz Rusya’nın menfaatlerini dikkate alırız. Umarız onlar da İsrail’in güvenlik menfaatlerini dikkate alır” dedi.

Liberman, “Eğer S-300 sistemleri bize yöneltilmez ise bu farklı bir durumdur. Eğer bu sistemler bize karşı ateş açarlarsa biz kesinlikle cevap veririz” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, İran’ın nükleer silah geliştirmesinin önlenememesi durumunda bunun bedelinin ilerde çok daha pahalı ödeyeceklerini belirterek bunun engellenmesi gerektiğini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku