POLİTİKA:
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03 Temmuz 2018 Salı 14:39

Libya’dan Mısır’ın sınır giriş ücret zammına misilleme

Libya geçici hükümeti El Beyda şehrinde, Mısır yetkililerinin Libyalıların Mısır’a giriş ve çıkış ücretlerini artırma kararına misilleme olarak Mısırlıların ve araçlarının Libya’ya giriş ve çıkış ücretlerini artırma kararı aldığını açıkladı.

Libya'dan Mısır'ın sınır giriş ücret zammına misilleme
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Libya geçici hükümeti El Beyda şehrinde, Mısır yetkililerinin Libyalıların Mısır’a giriş ve çıkış ücretlerini artırma kararına misilleme olarak Mısırlıların ve araçlarının Libya’ya giriş ve çıkış ücretlerini artırma kararı aldığını açıkladı.

Libya geçici hükümeti başbakanı Abdullah al-Sani, Mısırlı yetkililerle yapılan karşılılık anlaşmasına göre, Mısır hükümetinin Libya vatandaşlarının Mısır’a giriş ve çıkış ücretlerini artırma kararına karşı Mısır vatandaşlarının ve araçlarının Libya’ya giriş ve çıkış ücretlerini artırma karşı aldığını açıkladı. Libya geçici hükümetinin İçişleri Bakanı İbrahim Halife Buşenev’in, Maliye ve Planlama Bakanı Kamil Hassi’ye, Mısır vatandaşlarının Libya topraklarına giriş ve çıkış ücretlerini artırması için bir talimat yazdığı kaydedildi.

Libya Geçici Hükümeti Başbakanı Abdullah El Sani’nin İçişleri Bakanı İbrahim Buşenev’in teklifini onayladığı ve artışın uygulanmasını istediği belirtildi.

Mısır hükümetinin, bir Libya vatandaşının ülkeye giriş ücretini 120 Mısır lirasından 350 Mısır lirasına çıkardığı buna ek olarak kamyon ve diğer araç girişlerin fiyatlarında da artış yaptığı belirtildi.
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