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18 Kasım 2017 Cumartesi 18:12

Lübnan Eski Başbakanı Hariri, Elysee Sarayı’nda

Lübnan’ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e geldi.Lübnan Eski Başbakanı Saad Hariri’yi Elysee Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Macron karşıladı. Macron Hariri’yi sıcak karşıladı...

Lübnan Eski Başbakanı Hariri, Elysee Sarayı'nda
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Lübnan’ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Paris’e geldi.

Lübnan Eski Başbakanı Saad Hariri’yi Elysee Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Macron karşıladı. Macron Hariri’yi sıcak karşıladı ve el ele tutuşmaları gözden kaçmadı. Hariri’ye Paris ziyaretinde ise eşi ve büyük oğlu eşlik etti. İkili ilk görüşmeden sonra öğle yemeğine eşleri ile birlikte katıldı.

Hariri’nin Paris’e gelmesi üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Macron’u arayarak Macron’a Lübnan’a desteğinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Hariri’nin, milli bayram günü olan 22 Kasım’da Beyrut’ta olacağını aktardı. Macron, Hariri’yi Başbakan sıfatı ile ağırladığını, ülkesine daha dönmediği için istifasının henüz yürürlükte olmadığını ifade etti.

Öte yandan, Fransız Cumhurbaşkanı Twitter hesabından Hariri’yi karşılama görüntüleri eşliğinde “Ahlan Va Sahlan. Hoşgeldin Saad Hariri” paylaşımı yaptı.

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