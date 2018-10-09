Lübnan’da 5 aydır hükümet kurulamıyor

Lübnan’da her kesimi kapsayan bir hükümet kurması için görevlendirilen Saad Hariri, 10 gün içinde yeni hükümeti kurmak için zamanla yarışmaya başladı.

Lübnan’da her kesimi kapsayan bir hükümet kurması için görevlendirilen Saad Hariri, 10 gün içinde yeni hükümeti kurmak için zamanla yarışmaya başladı.

Emel Hareketi’nin lideri ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri hükümetin hala kurulaması üzerine yaptığı açıklamada, “Hükümet kurma noktasında bir metre bile ilerleme yok. Olduğumuz yerde duruyoruz. Hükümet kurma noktasında hiçbir hareket görülmedi. Perde arkasında görüşmeler, temaslar ve toplantılar olabilir, ancak yeni hiçbir şey açıklanmadı” dedi.

Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan bir yetkilinin bir gazeteye yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Cuma günü Ermenistan’dan dönmesinden sonra Başbakan Hariri ile görüşebileceğini söyledi.

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, yeni hükümetin kuruluşunu hızlandırmak için bazı bakanlıklardan feragat etme imkanı bulunduğunu ve uzlaşma yoluna gidilebileceğini söyledi.

Canbolat resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kağıttan saraylar yapma zamanı geçti. İçinde bulunduğumuz şartla biz bu lüksü sağlamıyor. Borç miktarı, yolsuzluk ve rastgele harcamalar yüzünden her dakika artıyor. Bizi kurtaracak kimse ya da bir toplantı yok mu?" ifadelerini kullandı. İlerici Sosyalist Partisi’in Lideri Canbolat’ın, Hür Vatansever Hareket’in müttefiki Dürzi rakibi Talal Arslan’ın kabine dışı bırakılması için 30 kişilik kabinede 3 bakanın kendileri tarafından belirleneceği Hariri’nin Hükümetin kurulmasına engel olan bariyerleri aşmak için siyasi liderlerle doğrudan görüştüğü kaydedildi.