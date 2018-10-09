POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 11:06

Lübnan’da 5 aydır hükümet kurulamıyor

Lübnan’da her kesimi kapsayan bir hükümet kurması için görevlendirilen Saad Hariri, 10 gün içinde yeni hükümeti kurmak için zamanla yarışmaya başladı.

Lübnan'da 5 aydır hükümet kurulamıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Lübnan’da her kesimi kapsayan bir hükümet kurması için görevlendirilen Saad Hariri, 10 gün içinde yeni hükümeti kurmak için zamanla yarışmaya başladı.

Emel Hareketi’nin lideri ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri hükümetin hala kurulaması üzerine yaptığı açıklamada, “Hükümet kurma noktasında bir metre bile ilerleme yok. Olduğumuz yerde duruyoruz. Hükümet kurma noktasında hiçbir hareket görülmedi. Perde arkasında görüşmeler, temaslar ve toplantılar olabilir, ancak yeni hiçbir şey açıklanmadı” dedi.

Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan bir yetkilinin bir gazeteye yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Cuma günü Ermenistan’dan dönmesinden sonra Başbakan Hariri ile görüşebileceğini söyledi.

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, yeni hükümetin kuruluşunu hızlandırmak için bazı bakanlıklardan feragat etme imkanı bulunduğunu ve uzlaşma yoluna gidilebileceğini söyledi.

Canbolat resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kağıttan saraylar yapma zamanı geçti. İçinde bulunduğumuz şartla biz bu lüksü sağlamıyor. Borç miktarı, yolsuzluk ve rastgele harcamalar yüzünden her dakika artıyor. Bizi kurtaracak kimse ya da bir toplantı yok mu?" ifadelerini kullandı. İlerici Sosyalist Partisi’in Lideri Canbolat’ın, Hür Vatansever Hareket’in müttefiki Dürzi rakibi Talal Arslan’ın kabine dışı bırakılması için 30 kişilik kabinede 3 bakanın kendileri tarafından belirleneceği Hariri’nin Hükümetin kurulmasına engel olan bariyerleri aşmak için siyasi liderlerle doğrudan görüştüğü kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku