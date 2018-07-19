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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:30

Macaristan Başbakanı Orban, İsrail’de

Macaristan Başbakanı Viktor Orban resmi ziyarette bulunduğu İsrail’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile biraraya geldi.Kudüs’teki Başbakanlık ofisinde bir araya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İsrail Başbakanı Binyamin...

Macaristan Başbakanı Orban, İsrail'de
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban resmi ziyarette bulunduğu İsrail’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile biraraya geldi.

Kudüs’teki Başbakanlık ofisinde bir araya gelen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ikili ilişkileri ele aldı. Netanyahu’ya Budapeşte’de ev sahipliği yaptıktan bir yıl sonra ziyarette bulunan Orban, anti-semitizm için “sıfır tolerans” göstereceklerini teyit etti. Orban, "Macaristan’daki tüm Yahudi vatandaşları hükümetin koruması altındadır" şeklinde konuştu.

Orban, İsrail-Macaristan arasındaki yakın ilişkilerin Netanyahu ile olan mükemmel kişisel ilişkilerinden kaynaklandığını aktardı. Orban, Netanyahu’ya Anti-semitizme karşı işbirliği yapmaya söz verdi. Ayrıca Orban, Avrupa’nın göç ve terör krizi içinde olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Macar mevkidaşı Orban için Yahudi düşmanlığına karşı verdiği mücadeleyi tebrik ederek "Gerçek bir dost" dedi. İki ülkenin teknoloji, ticaret, turizm ve güvenlik alanlarında işbirliği yaptığına değinen Netanyahu iki ülke ekonomileri arasında “işbirliği için muazzam olanaklar” ifadelerini kullandı. Orban’ın İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de bir araya gelecek.

Macaristan’daki Yahudi nüfusunun 75 bin ila 100 bin arasında olduğu tahmin ediyor.
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