POLİTİKA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 19:10

Macron: “Bir gün ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na yeniden katılacağına inanıyorum”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bir gün ABD’nin Paris iklim Anlaşması’na yeniden katılacağına inanıyorum” dedi.ABD kongresine hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ve ABD ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu....

Macron: 'Bir gün ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılacağına inanıyorum”
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bir gün ABD’nin Paris iklim Anlaşması’na yeniden katılacağına inanıyorum” dedi.

ABD kongresine hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ve ABD ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Donald Trump’ın geçen yıl çarpıcı bir şekilde çekildiği Paris İklim Anlaşması’na bir gün yeniden katılacağına inandığını söyledi. Çok taraflılığın ulusal kültür ve kimlikleri gölgede bırakmayacağını ifade eden Macron, uluslararası toplumun 21. yüzyıl düzenini inşa etmek için oyunu hızlandırması gerektiğini belirtti. Salondakilere gezegendeki tehditler ile mücadele etmek birlik çağrısı yapan Macron, Avrupa ve ABD’nin küresel zorluklarla birlikte yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Beşar Esad’ın kimyasal silah kullanmasının ardından Suriye’ye yapılan ortak operasyonun, çok taraflılığın hayata geçirilmiş en önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti. İran’ın Orta Doğu’da savaşa sürüklenmemesi çağırısında bulunan Macron, İran’ın asla nükleer bir silah sahibi olamayacağını, İran Nükleer Anlaşmasının bir alternatifi olmadan terk edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
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