Macron hükumet partisinin başkanını İçişleri Bakanı olarak atadı

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron hükumet partisinin başkanı Christophe Castaner’ı İçişleri Bakanı olarak atadı.Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron Ekim ayının başında İçişleri Bakanı pozisyonundan istifa eden Gerard Collomb yerine...

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron hükumet partisinin başkanı Christophe Castaner’ı İçişleri Bakanı olarak atadı.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron Ekim ayının başında İçişleri Bakanı pozisyonundan istifa eden Gerard Collomb yerine hükumet partisinin başkanı Christophe Castaner’ı atadı. Batı medyası bu atamayı Macron’un son dönemde yaşadığı politik problemlerden sonra yönetimini kuvvetlendirmek için attığı bir adım olarak değerlendirdi.

2 Ekimde istifa eden Collomb ise "İstifa kararım kesin. Hayatım boyunca söylediğim her şeyi yaptım" ifadelerini kullanmıştı.