Macron, özel kalem personelinde değişikliğe gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede hâlâ gündemde olan skandal Benalla olayı üzerine özel kalem personelinde değişiklik yapacak.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 1 Mayıs gösterileri sırasında bir göstericiyi görevi olmadığı...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede hâlâ gündemde olan skandal Benalla olayı üzerine özel kalem personelinde değişiklik yapacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, 1 Mayıs gösterileri sırasında bir göstericiyi görevi olmadığı halde döven özel koruma Benalla’yı görevden aldıktan sonra, benzer bir olayın tekrar etmemesi için özel kalem personelinde değişiklik yapılma emri verdiği öğrenildi.

Fransa’da muhalefetin skandal özel güvenlikçi olayını sessiz bir şekilde kapatmayı düşündüğü iddiasıyla Macron’a yüklenmesi üzerine, özel güvenlikçi işinden uzaklaştırıldı. Buna rağmen Fransa’da gündemden düşmeyen skandal olay üzerine Macron, 22 Temmuz Pazar günü bazı bakanlarını toplayarak durum değerlendirmesi yaptı.

Macron, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Alexis Kohler’e, özel kalem müdürlüğü personelini yeniden yapılandırma talimatı verdi.

Özel güvenlikçi Benalla, 21 Temmuz Cumartesi günü, belediyede daha evvel belirlenmiş nikah tarihi olmasına rağmen, gözaltı süresinden dolayı belediyedeki nikah törenini iptal etmişti.