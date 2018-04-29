POLİTİKA:
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29 Nisan 2018 Pazar 16:23

Macron ve May’den ortak paylaşım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin imzalanmasının yıl dönümünde yaptıkları paylaşım ile uluslararası topluma kimyasal silahların yasaklanmasını güçlendirme çağrısında bulundu.

Macron ve May'den ortak paylaşım
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin imzalanmasının yıl dönümünde yaptıkları paylaşım ile uluslararası topluma kimyasal silahların yasaklanmasını güçlendirme çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin 21. yıl dönümü vesilesi ile sosyal medya üzerinden ortak paylaşımda bulundu. Macron, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin kabulünün 21. yıl dönümü vesilesi ve Duma ile Salisbury olaylarından sonra Theresa May ve ben uluslararası toplumu kimyasal silahların yasaklanmasını güçlendirmeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

May ise, “21 yıl önce Kimyasal Silahlar Sözleşmesi bu korkunç silahların kullanımını, geliştirilmesini, üretimini ve saklanmasını yasaklamıştı. Emmanuel Macron ve ben bu sözleşmeye bağlılığımızı ve bu sözleşmeden dönmeyeceğimizi ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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