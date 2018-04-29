POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 22:25

Macron ve Ruhani nükleer konusunda anlaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 2015 yılında imzalan nükleer anlaşmansın devamlılığı için birlikte çalışma konusunda anlaştı.

Macron ve Ruhani nükleer konusunda anlaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 2015 yılında imzalan nükleer anlaşmansın devamlılığı için birlikte çalışma konusunda anlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Yapılan görüşmede taraflar 2015 yılında imzaladıkları nükleer anlaşmasının devam edebilmesi için ilerleyen günlerde beraber çalışma yürütme konusunda anlaştı. 1 saatten fazla süren görüşmede Macron ve Ruhani bölgesel konulara da değindi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku