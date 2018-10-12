Maduro: 'Trump yönetimi beni öldürtmek istiyor'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Devlet Başkanı Donald Trump yönetiminin kendisini öldürtmek istediğini iddia etti.Eski bir otobüs şoförü ve sendika lideri olan Maduro, dün gece televizyonda yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Devlet Başkanı Donald Trump yönetiminin kendisini öldürtmek istediğini iddia etti.

Eski bir otobüs şoförü ve sendika lideri olan Maduro, dün gece televizyonda yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin komşu Kolombiya hükümetinden kendisini öldürmesini istediğini iddia etti. Maduro, "Beyaz Saray’dan Maduro’nun öldürülmesi emrini verdiler" diyerek, tek bir kılına bile dokunamayacaklarını söyledi. Maduro, suçlamalarından dolayı bir açıklama yapmadı ve herhangi bir kanıt sunmadı.

Maduro’nun yorumlarından sonra açıklama yapan White House’un Ulusal Güvenlik Konseyi, "ABD’nin Venezuela’da barışçıl ve düzenli bir demokrasiye geçilmesi isteği konusundaki politikası değişmedi" ifadeleri kullanıldı.

Neredeyse 2 milyon Venezuelalı, 2015’ten beri artan yiyecek ve ilaç sıkıntısı, hiperenflasyon ve şiddet nedeniyle petrol zengini ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

Maduro ise, ABD destekli muhalifler tarafından yönetilen bir “ekonomik savaş”ın kurbanı olduğunu iddia ediyor. Washington destekli muhalif liderlerin suikast girişimlerini planladıkları ve şiddetli sokak protestoları yoluyla onu devirmeye çalıştıklarında ısrar ederek, siyasi özgürlükleri sınırlandırmayı reddediyor.