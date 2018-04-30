POLİTİKA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 22:53

Mahmud Abbas: “Filistin Devletinin ebedi başkenti Kudüs olmadan barış yok”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah şehrinde gerçekleşen Filistin Halk Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Filistin Devletinin ebedi başkenti Kudüs olmadan barış yok" dedi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah...

Mahmud Abbas: 'Filistin Devletinin ebedi başkenti Kudüs olmadan barış yok”
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah şehrinde gerçekleşen Filistin Halk Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Filistin Devletinin ebedi başkenti Kudüs olmadan barış yok" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah şehrinde düzenlenen Filistin Halk Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Filistin Devletinin ebedi başkenti Kudüs olmadan barış yok. Gazze’de devlet olmaz, Gazze’siz devlet de olmaz" ifadelerini kullandı.

Tüm Arap ve Müslüman âlemini, başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki toprakları ziyaret etmeye çağıran Abbas, "Trump’tan gelen anlaşma teklifini kabul etmeyeceğiz, bundan sonra ABD’den gelecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceğiz" dedi.
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