POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 12:24

Meclis sohbetlerinin üçüncüsü düzenlendi

TBMM’de düzenlenen Meclis Sohbetlerine katılan Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, "Tarihimizin ilk büyük felaketi 12 Eylül 1683’tür. Tarihin küstüğü an olarak 12 Eylül 1683’te bu harbi kaybederiz. Bundan sonra gerilemeler, kayıplar başlar." dedi.

Meclis sohbetlerinin üçüncüsü düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TBMM’de düzenlenen Meclis Sohbetlerine katılan Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, "Tarihimizin ilk büyük felaketi 12 Eylül 1683’tür. Tarihin küstüğü an olarak 12 Eylül 1683’te bu harbi kaybederiz. Bundan sonra gerilemeler, kayıplar başlar." dedi.

Meclis sohbetlerinin üçüncüsü TBMM tören salonunda düzenlendi. Söyleşiye, ev sahibi sıfatıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile diğer yetkililer katıldı.

Milli Eğitim Balkanı İsmet Yılmaz, egemenliğin ne olduğunun çerçevesinin Anayasa ile çizildiğini belirterek, egemenliğin ilk meşru kaynağının ve sahibinin millet olduğunu, millet iradesinin fertlerin iradesinin bir araya gelmesi ve bunların kaynaşmasından oluştuğunu kaydetti.

Türk Tarih Kurulu Prof. Dr. Refik Turan, "Milli egemenlik tabiri Cumhuriyet. Milli egemenlikten kasıt Cumhurun yetki verdiği irade sistemi. Devlet büyük baht, servet. Devlet insanın en temel hakkı olarak kabul edilmiş, yaşama hakkını güvence altına alan siyasi güç. Devlet insana hayat güvencesi vermenin yanı sıra kabiliyet, gayret ve yerine göre bedel ödeyen, itibar kazandıran hakem güç" ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Acun, Fransız İhtilali ile milli egemenliğin başladığını söyleyerek, "Milli egemenlik, devleti kuran ve yöneten en üst gücün bir şahsa veya zümreye değil, millete ait olmasıdır. Bu üstün güç karar alma yetkisidir. Mili hakimiyet kavramı 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda kullanıldığını ve kanunun birinci maddesinde zikredildiğini görüyoruz. Henüz Cumhuriyet kurulmamıştır, kurulmadığı halde Cumhuriyetin dayanacağı temel burada açıklanmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İrade şekli halkın bizzat yönetmesi ilkesine dayanır" şeklinde konuştu.

Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, şöyle konuştu:

"Bize göre tarihimizin ilk büyük felaketi 12 Eylül 1683’tür. 12 Eylül 1683’te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana’yı kuşatır. Osmanlı koruyan eldir, himaye eden eldir. Viyana düşmek üzeredir. Fethedilmiştir, bir tek merkez kalmıştır. Tam o sırada yukarıdaki tepelerden Haçlı orduları akın ederler. Tarihin küstüğü an olarak 12 Eylül 1683’te bu harbi kaybederiz. Bundan sonra gerilemeler, kayıplar başlar."

Sened-i İttifak’ın ilk Anayasa tecrübesi olduğunu söyleyen Er, 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı’nın yayınlandığını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku