Meclis’te MHP ve İYİ Parti’lilerin karşılaşmaması için özel önlem alındı

İYİ Parti ve MHP arasında yaşanan gerginliğin Meclis koridorlarına yansımaması için TBMM’de özel güvenlik önlemi alındı. İki partinin grup toplantılarının yapıldığı salonlara girişleri değiştirildi.

TBMM’de salı günleri İYİ Parti 09.45’e, MHP ise 10.45’te grubunu topluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki gerginliğin Meclis koridorlarına yansımaması için bu hafta TBMM’de özel bir önlem alındı. Her iki partinin grup toplantısının yapıldığı salonlara girişler, partililerin karşılaşmaması ve gerginlik çıkmaması için ayrı koridorlardan yapıldı. Öte yandan İYİ Parti’nin grup toplantısı esnasında MHP’liler koridordaki televizyonları da kapattı.