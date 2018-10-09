POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 11:29

Meclis’te MHP ve İYİ Parti’lilerin karşılaşmaması için özel önlem alındı

İYİ Parti ve MHP arasında yaşanan gerginliğin Meclis koridorlarına yansımaması için TBMM’de özel güvenlik önlemi alındı. İki partinin grup toplantılarının yapıldığı salonlara girişleri değiştirildi.

Meclis'te MHP ve İYİ Parti'lilerin karşılaşmaması için özel önlem alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İYİ Parti ve MHP arasında yaşanan gerginliğin Meclis koridorlarına yansımaması için TBMM’de özel güvenlik önlemi alındı. İki partinin grup toplantılarının yapıldığı salonlara girişleri değiştirildi.

TBMM’de salı günleri İYİ Parti 09.45’e, MHP ise 10.45’te grubunu topluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki gerginliğin Meclis koridorlarına yansımaması için bu hafta TBMM’de özel bir önlem alındı. Her iki partinin grup toplantısının yapıldığı salonlara girişler, partililerin karşılaşmaması ve gerginlik çıkmaması için ayrı koridorlardan yapıldı. Öte yandan İYİ Parti’nin grup toplantısı esnasında MHP’liler koridordaki televizyonları da kapattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku