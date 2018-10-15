Meral Akşener, Bahçeli’den şikayetçi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den şikayetçi oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den şikayetçi oldu. Partiden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Akşener, avukatı tarafından yapılan başvuruyla TCK’nın 106, 125, 214, 216, 218’inci maddelerine göre tehdit, hakaret, suç işlemeye tahrik ve aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep etmiştir" denildi.