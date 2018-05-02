POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:31

Meral Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya başvurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "100 bin imzalı cumhurbaşkanı adaylığı için müracaat ettik, milletimize hayırlı olsun" dedi.

Meral Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "100 bin imzalı cumhurbaşkanı adaylığı için müracaat ettik, milletimize hayırlı olsun" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için verilen başvuru süresi bugün 17.00’de sona erecek. Bu kapsamda YSK’ya başvuran ilk isim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün 10.30’da YSK’ya gelerek resmi olarak adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Çıkışta basın açıklaması yapan Akşener, "100 imzalı adaylık için müracaat ettik. Allah hayırlı etsin, milletimize hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak" diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Akşener’i karşılamak üzere Yüksek Seçim Kuruluna gelen partililer çeşitli sloganlar attı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku