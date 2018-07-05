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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:40

Merkel, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile mülteci krizi ve diğer AB meseleleri hakkında görüşmeler yapmak üzere bir araya geldi.

Merkel, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile mülteci krizi ve diğer AB meseleleri hakkında görüşmeler yapmak üzere bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile mülteci krizini görüştü. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Merkel ve Orban, Avrupa’nın mülteciler karşısındaki sorumlulukları konusunda birbiriyle uyuşmazlığa düştü. Merkel, "Bunun insanlarla ilgili olduğunu asla unutmamalıyız. Bu bize sığınan insanlarla ve Avrupa’nın insanlıkla ilgili verdiği mesajla ilgili bir durum" dedi.

Merkel, "Avrupa’nın ruhunda merhamet var ve bu ruhu korumak ve bu değerlerle Avrupa’da bir rol oynamak istiyorsak, o zaman Avrupa ihtiyaç ve ıstırapla bağlarını kolayca kesemez" dedi.

Merkel’in göç politikasında 2015 yılından beri muhalifi olan Macaristan Başbakanı Orban ise Avrupa’nın mültecilerin kıtaya gelmesi için teşvikleri kaldırarak insanlığını gösterdiğini söyledi. Orban, “Eğer Avrupa’nın göçmenlere teklif ettiği yardım Afrika ve Asya’daki insanların gelebilecekleri sonucuna varırsa, onlar da gelir. İnsanlığımızı çekim etkisi oluşturmadan göstermeliyiz. Bunu yapmanın tek yolu sınırları kapatmak ve söz konusu ülkelere yardım etmek ve Avrupa’ya sorun çıkaran insanları içeri almamaktır" ifadelerini kullandı.

’’Hiç kimseyi geri kabul edemeyiz ve kabul etmek de istemiyoruz”

Resmi ziyaret kapsamında Almanya’da bulunan Macaristan Başbakanı Orban, dün Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile bir araya gelerek sığınmacı krizini görüşmüştü. Orban, Seehofer’e Macaristan’ın sığınmacı krizi konusunda duruşunun 2015’ten beri değişmediğini söyleyerek, Balkan rotası üzerinden Avrupa Birliği (AB) topraklarına ulaşan mültecilerin ilk olarak Yunanistan üzerinden AB’ye giriş yaptığını belirtmişti.

Görüşmede, Macaristan’ın hiçbir şekilde sığınmacıları geri kabul etmeyeceğini açık bir şekilde ifade eden Orban, ’’Hiç kimseyi geri kabul edemeyiz ve kabul etmek de istemiyoruz. Yasa dışı göçmenlerin Yunanistan’a geri taşınmasına ise her zaman hazırız’’ demişti.
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