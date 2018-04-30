POLİTİKA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:45

Merkel, Macron ve May’den ABD’ye son çağrı

ABD’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 1 Mayıs’tan sonra uygulamaya koyacağı yüksek vergili ihraç ürünlerinden geri adım atmaması üzerine AB liderleri, AB’nin kendi çıkarlarını savunmaya hazır olduğu belirterek son çağrılarını yaptı.

Merkel, Macron ve May'den ABD'ye son çağrı
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ABD’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 1 Mayıs’tan sonra uygulamaya koyacağı yüksek vergili ihraç ürünlerinden geri adım atmaması üzerine AB liderleri, AB’nin kendi çıkarlarını savunmaya hazır olduğu belirterek son çağrılarını yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile Pazar günü telefonda görüşerek, AB’nin ABD’ye uygulayacağı vergiler konusunda karar aldı. Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşmenin üç lider arasında görüş alışverişiyle eş güdüm amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Seibert, üç liderin ABD’nin Avrupa Birliği’ne karşı ticari bir önlem almaması yönünde bir çağrıda bulunduklarını, ancak ABD’nin bu yönde bir karar alması durumunda AB’nin kendi çıkarlarını çok yanlı ticaret düzeni kapsamında savunmaya hazır olduğu konusunda anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart’ta aldığı karar doğrultusunda ABD’ye ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük tarifesi uygulanmasına karar vermişti.
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