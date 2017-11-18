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POLİTİKA:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:36

Mersinli’den Bakan Demircan’a teşekkür ziyareti

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli geçtiğimiz gün Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Başkan Mersinli, toplantının...

Mersinli'den Bakan Demircan'a teşekkür ziyareti
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AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli geçtiğimiz gün Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Başkan Mersinli, toplantının ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı makamında ziyaret ederek Manisa’ya yapılan ve yakın zamanda hayata geçecek olan sağlık yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

Geçtiğimiz gün Ankara’da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılmak üzere Ankara’ya giden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ı makamında ziyaret etti.

Manisa’da yapılan sağlık yatırımları ile ilgili olarak Bakan Demircan’a teşekkür eden Mersinli, “Manisa olarak 15 yıl içerisinde sağlık alanında çok büyük mesafeler katettik. Bunun yanı sıra en son yatırımlar Manisa Şehir Hastanesi ve yeni Merkezefendi Devlet Hastanesi binası oldu. Bu iki hastane Manisa’nın adeta bir sağlık merkezi haline gelmesini sağlayacak. Bu da Manisa’nın isminin daha üst seviyelerde yer almasını sağlayacak. Hasta binalarının yanı sıra birçok ilçemizde yapılan yeni doktor atamaları da hem bizleri hemde halkımızı çok memnun ediyor. Geçmişte birçok ilçemizde hasta olan vatandaşlarımız doktor sıkıntısı nedeni ile ya en yakın büyük ilçeye gitmek zorunda kalıyorlardı. Ya Manisa’ya, ya da İzmir’e gitmek zorunda kalıyorlardı. Ancak şuan itibarı ile böyle bir konu yok denecek kadar azalmış durumda tüm ilçelerimizde neredeyse yeteri derece alanında uzman doktorlar bulunuyor. Manisa’ya böylesine büyük yatırımlar kazandırdıkları için öncelikle AK Parti hükümetimize ve onun nezdinde değerli bakanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mersinli ziyaret esnasında Bakan Demircan’a Manisa’nın en önemli ürünlerinden olan Mesir Macunu ve Çekirdeksiz kuru üzümden oluşan bir sepeti hediye etti.

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