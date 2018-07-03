Metin Gündoğdu’dan ballı ve fındıklı kayıt

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 27. Dönem Milletvekilliği için TBMM’ye kayıt oldu. Gündoğdu geçen yıllarda olduğu gibi bu dönemde de Ordu’ya özgü yöresel ürünleri TBMM’de basın mensuplarına tanıttı. Gündoğdu’ya rozetini,...

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 27. Dönem Milletvekilliği için TBMM’ye kayıt oldu. Gündoğdu geçen yıllarda olduğu gibi bu dönemde de Ordu’ya özgü yöresel ürünleri TBMM’de basın mensuplarına tanıttı. Gündoğdu’ya rozetini, Milletvekili Şenel Yediyıldız taktı.

24 Haziran’da yapılan seçimlerde yeniden AK Parti’den Ordu milletvekili seçilen Metin Gündoğdu, Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşçı ile birlikte TBMM’de kaydını gerçekleştirdi. Gündoğdu kayıt işlemleri sırasında basın mensuplarına ve TBMM görevlilerine Ordu’nun yöresel ürünleri olan fındık ve bal ikram etti.

Fındık enerjisinde, bal gibi bir döneme başlıyoruz

Kayıt işlemlerinin ardından açıklamada bulunan Metin Gündoğdu, “Ordu deyince akla fındık gelir. Fındığın anavatanı Ordu’dur. Bal da en az fındık kadar Ordu’nun değeridir. Türkiye, Çin’den sonra dünyanın en çok bal üreten ülkesi. Türk balının da yüzde 25’ini Ordu üretiyor. Fındık üretiminde de Türkiye olarak dünya çapında bir numarayız. TBMM, milletvekili kaydımız sırasında, 27. döneme fındığın enerjisiyle, bal tadında başlayalım diye basın mensuplarımıza ve TBMM çalışanlarımıza Ordumuzun ve ülkemizin önemli tarımsal değerlerini ikram ettik. Meclisimiz, ülkemiz için, milletimiz için, Türk İslam Alemi için hayırlı bir dönem niyaz ediyorum” dedi.